Требуется качественный креативный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок271 просмотр
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Вот наш сайт : http://www.metaltiling.ru/

он сделан на скорую руку

сейчас хотим поменять дизайн в корне

нужен четкий корпоративный стиль , вызывающий доверие у потребителя

такой дизайн что бы компания производила впечатление солидной фирмы

ТОЛЬКО ОПЫТНЫЙ ДИЗАЙНЕР . с портфолио .

цена вопроса так же имеет значение.

Дизайн сайта
10 лет назад
maxpol79
Максим 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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