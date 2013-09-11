Требуется качественный креативный дизайн сайта

Необходимо сделать лендинг пейдж с концепцией: http://lpage.steasy.ru/test_lp/a/ И цветовой гаммой - maked.com.ua Никаких особых наворотов не надо. Просьба писать только тем фрилансерам, которых не надо искать с собаками и которые не пропадают после того как берут работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот наш сайт : http://www.metaltiling.ru/
он сделан на скорую руку
сейчас хотим поменять дизайн в корне
нужен четкий корпоративный стиль , вызывающий доверие у потребителя
такой дизайн что бы компания производила впечатление солидной фирмы
ТОЛЬКО ОПЫТНЫЙ ДИЗАЙНЕР . с портфолио .
цена вопроса так же имеет значение.
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