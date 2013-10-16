Требуется разработать Landing Page

Для строительной фирмы нужен дизайн сайта. Не стандартный, с большой картинкой на которой будет меню и и остальное элементы. Пример сайта, который нравится в этом стиле - http://www.penosteklo-kiev.com.ua/ У нас есть неюольшая наработка - ее нужно красиво ...