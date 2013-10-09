Нужен дизайн сайта

Необходимо сделать лендинг пейдж с концепцией: http://lpage.steasy.ru/test_lp/a/ И цветовой гаммой - maked.com.ua Никаких особых наворотов не надо. Просьба писать только тем фрилансерам, которых не надо искать с собаками и которые не пропадают после того как берут работу.