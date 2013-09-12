Дизайн и верстка сайта

Необходимо оформить макет маркетинговой программы для web-страницы (landing page). Есть идея для оформления и текст акции. От вас нужно стильно, красиво и креативно всё оформить. Примеры страничек и стиль вышлю выбранному исполнителю. Страничек будет много, поэтому ...