Редизайн сайта

$300
Дизайн сайтовЗакрыт56 заявок718 просмотров
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Редизайн для сайта во вложениие тз для сайта ulasp.org

Желательно высылать свое виденье дизайна в набросках мне на почту [email protected]

Нужен профессиональный исполнитель который обращает внимание на детали вплоть до шрифта. делая дизайн уникальным

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
klutsev
Сергей 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
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