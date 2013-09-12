Дизайн для сайта и натяжка на движок.

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки265 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн для сайта и НАТЯНУТЬ на движок. Тематика доверительное управление в Forex.

Рисовать нужно будет абсолютно все страницы, кроме: Калькулятор, ТОП. Сайт работать будет на движке: http://demo.h-scripts.ru/du/ Демо доступы: [email protected] / test. Дополнительно так же нужно будет нарисовать следующие страницы:

Условия сотрудничества, Брокеры, Контакты, Партнерам

А теперь об условиях оплаты. Оплата будет происходить в несколько этапов, рисуете главную и натягиваете - оплата, рисуете 3 статические страницы и натягиваете - оплата, рисуете остальные страницы сайта и натягиваете - оплата, рисуете несколько страниц личного кабинете - оплата и т.д.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!! ДРУГОЙ ВАРИАНТ ОПЛАТЫ ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ, кто будет невнимателен, будет получать жалобы.

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10 лет назад
jonpauls45
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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