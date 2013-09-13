Нарисовать рисунки для слайдов

Елена отличный дизайнер. Она профессионал своего дела. Нарисовала картинки так, как хотели мы. Изначально, когда мы начали работать, то тз не было. Елена помогла написать тз,дала интересные идеи и справилась раньше срока. Работая с ней, Вы можете не беспокоиться ни о качестве, ни о сроках. Делает работу со вкусом. Приятна в общении, умеет найти общий язык с клиентом. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую, как профессионала!!!