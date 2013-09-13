Требуется дизайнер для постоянной работы

Редизайн для сайта во вложениие тз для сайта ulasp.org Желательно высылать свое виденье дизайна в набросках мне на почту [email protected] Нужен профессиональный исполнитель который обращает внимание на детали вплоть до шрифта. делая дизайн уникальным
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Прошу отозваться креативных дизайнеров
Для постоянной работы в студии
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