Нужен дизайн для лендинга или одностраничники

Нужен дизайнер со вкусом. Который бы мог делать такие штуки В таком стиле. https://monosnap.com/image/MVGrfF83SR6q8EKOlKvu1Ijyo/ https://monosnap.com/image/R64f0slusJJnA7IoYHqXkUM3l/ Что нужно будет делать ? Мне пост нужна графика для текстов, для сайтов. То хедеры, то футеры то иконки, кнопки. Работы разные. Задание Нужно сделать дизайн для email ...