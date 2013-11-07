Дизайн интернет-магазина итальянских светильников

Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн сайта социальной сети бизнес направленности с рядом особенностей. Очень важен современный подход, использование hitech-элементики и образов, интеррактивности. В то же время дизайн должен быть лёгким, не "простыней". Заявки оставляем те, кто готов ...
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Необходимо сделать дизайн интернет магазина.
Примерное тех. задание в приложении.
Фон белый, оформление - достаточно солидное и стильное для магазина дорогих люстр.
Самое важное требование к дизайнеру: опыт создания макетов интернет магазинов и хороший вкус.
Логотипа нет, можно просто стилизовать название или взять что-то из готовых логотипов на стоках и стилизовать.
Желательные сроки - 1 неделя.
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