Веб-дизайн для игрового сайта Strife

Приветствую всех,

Необходимо разработать и нарисовать дизайн сайта для игрового сайта по игре Strife.

Коротко:

1) То как будет примерно выглядеть и формироваться контент, примеры sc2.ru , heroesofnewerth.ru. То есть фиксированный размер колонки на контент и справа колонка для какого-то дополнительного контента и информации. Меню горизонтальное и наверху некоторая шапка.

2) Про меню есть только одно требование что нужно продумать двухуровневое меню, потому что в некоторых разделах будут существовать подразделы.

3) Собственно о какой игре идет речь. Это www.strife.com Дополнительный материал о игре, скриншоты, картинки можно найти тут http://vk.com/albums-57023335