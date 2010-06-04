Arrogant

Сергей Arrogant

 
33 годаРоссия/Самара
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Необходим логотип сайта
Доволен сотрудничеством.
Логотип нарисован быстро, все замечательное исполнитель учел. Рекомендую
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Логотип для свадьбы
Отличный заказчик! Чёткая формулировка задачи, быстрая 100% предоплата. Рекомендую!
Всё выполнено быстро и качественно. Все пожелания учтены
Ответный отзыв
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Веб-дизайн для игрового сайта Strife
Спасибо большое за интересный проект, нравится рисовать в игровой тематике!
Дизайн получился отличный. Всё было сделано в срок, а все пожелания были учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Artymit
Олег 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Artymit
Сергей сделал проект на разработку логотипа, точно сформулировал ТЗ и быстро перевел деньги. Потрясающий человек по общению , спасибо Сергей за интересный проект, буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Всё выполнено! Предоставил несколько вариантов логотипа на любой вкус, но все хороши. Кроме того всё было сделано максимально быстро.
Ответный отзыв
alextet
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сделать тему для XOOPS из готовой верстки
Заказчиком доволен - четко поставленная задача и своевременная оплата.
Работа выполнена хорошо и быстро. Все пожелания учтены.
Ответный отзыв