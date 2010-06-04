Добрый день, Необходим логотип для сайта brawl-stars.tv Сайт посвящён мобильной игре brawlstars.com
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, Необходимо разработать/нарисовать логотип для свадебного мероприятия.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $500
Приветствую всех, Необходимо разработать и нарисовать дизайн сайта для игрового сайта по игре Strife. Коротко: 1) То как будет примерно выглядеть и формироваться контент, примеры sc2.ru , heroesofnewerth.ru. То есть фиксированный размер колонки на контент и справа колонка ...Завершен10 лет назад
Логотип для команды Dota2. Приватный проект для http://www.weblancer.net/users/Artymit/Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте, Необходимо разработать дизайн афиши. Как пример ( http://cs11446.vkontakte.ru/u10858615/36566662/x_11364688.jpg ). Сроки - до воскресенья.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать тему для CMS XOOPS. Имеется уже сверстанная HTML-страница.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сверстать http://sc2.ru/new/main.jpg . Макет в PSDЗавершен13 лет назад
- $350
Необходим дизайн для сайта SC2.ru. Сайт посвящен игре StarCraft 2. В основном соревновательной её составляющей (турниры, новости команд и игроков). В существующем виде не нравится: 1) Бесплатный шаблон (не уникальный) 2) Слишком темноЗавершен14 лет назад
- $100
Есть готовый html шаблон. Нужно из него сделать тему для CMS XOOPS. Есть люди знакомые с этой CMS и готовые сделать тему?HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо по готовому дизайну (картинка) сделать верстку для форума IPBHTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо по готовому дизайну, сделать шаблон для PHPBB3 в стиле этого дизайна.Закрыт15 лет назад
Необходимо сверстать дизайн http://www.team-ctrl.ru/wc3npl/6.jpgЗавершен15 лет назад
- $15
Надо сделать верстку дизайна ЧАТа... Верстка div'овая Одна из страниц которую надо будет сверстать http://xom.su/images/design.png ICQ: 3333527 Mail: [email protected]Завершен15 лет назад
Необходимо разработать скрипт, чтобы можно было показывать рекламу. Примерно так же как это сделано на Народ.ру. То есть баннер должен показываться в углу и должна быть возможность его закрыть.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $70
Необходимо разработать дизайн для сайта youbook.ruЗавершен16 лет назад
Необходимо разработать несколько шаблонов (дизайнов) для гостевых книг.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сверстать данный макет - http://i97.photobucket.com/albums/l214/anton_z/smtl_design_3.pngЗавершен16 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн сайта Самарского Медико-Технического Лицея. (http://smtl.ru/)Завершен16 лет назад