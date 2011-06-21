Дизайн афиши

$50
Верстка полиграфииЗакрыт2 заявки101 просмотр
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Здравствуйте,

Необходимо разработать дизайн афиши. Как пример ( http://cs11446.vkontakte.ru/u10858615/36566662/x_11364688.jpg ).

Сроки - до воскресенья.

12 лет назад
Arrogant
Сергей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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