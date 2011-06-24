Перевести psd шаблон под печать

Отличное сотрудничество! Когда заказчиком выступает коллега по цеху, с одной стороны это повышенная ответственность, с другой - понимание всех тонкостей заказчиком. Работа протекала быстро и с позитивным настроением, тем более работать с гармоничным выдержанным макетом Игоря было очень приятно. Рада, что помогла с его адаптацией под широкоформат. Если понадобятся мои услуги - всегда буду рада сотрудничеству.