Перевести psd шаблон под печать

$50
Верстка полиграфииЗавершен6 заявок198 просмотров
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Нужно перевести psd файл в макет под печать.

Нужен баннер 3 на 3 метра

На макете должна быть заменена фото, что нибудь воздушное и легкое в соответствующем качестве(складывается из названия Бьюти Бриз)

Могу предоставить psd исходник, шрифты, фон

По срокам два дня

12 лет назад
zeben
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Stani-Slava
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 отзывов
12 лет назад
$45
2 дня
Быстро нашли общий язык, работа была выполнена раньше срока.
Отличное сотрудничество! Когда заказчиком выступает коллега по цеху, с одной стороны это повышенная ответственность, с другой - понимание всех тонкостей заказчиком. Работа протекала быстро и с позитивным настроением, тем более работать с гармоничным выдержанным макетом Игоря было очень приятно. Рада, что помогла с его адаптацией под широкоформат. Если понадобятся мои услуги - всегда буду рада сотрудничеству.
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