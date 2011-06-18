Нарисовать макет для рекламного штендера

Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок296 просмотров
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Нарисовать макет для рекламного штендера

Сделать аккуратный стильный дизайн в векторе.

Текстовое наполнение следующее (наброски):

http://www.polnet.ru/Mac/Maket-1-Shtender_.jpg

http://www.polnet.ru/Mac/Maket-2-Shtender_.jpg

За основу взять стиль шапки этого сайта:

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz743_1.jpg

Вы подходите, если:

- у вас нет отрицательных отзывов

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить проект в срок

Обязательно:

icq, skype, мыло, интервал времени, когда вы доступны по мск. Цена и срок.

12 лет назад
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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