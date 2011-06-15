Доброго дня. Необходимо создать дизайн плаката, формат А1. Тематика - о Кафедре автоматики и управления в технических системах. http://auts.ntu-kpi.kiev.ua:8080/ Изображения+ текст о кафедре, какая она самая лучшая и тд. Нужно очень срочно. Пишите - обсудим детали. Просьба - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать каталог
Нужен дизайн.
Каталог должен быть нестандартного размера около 50 страниц.
На каждую страничку не нужно придумывать свою концепцию, достаточно сделать все в одном стиле.
Пишите цену на сови услуги и ссылку на портфолио. Без портфолио просьба не беспокоить.
Так же будет интересен формат работы без предоплаты. Оплата после показа эскизов.
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