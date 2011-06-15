Нужно сверстать каталог

Нужен дизайн.

Каталог должен быть нестандартного размера около 50 страниц.

На каждую страничку не нужно придумывать свою концепцию, достаточно сделать все в одном стиле.

Пишите цену на сови услуги и ссылку на портфолио. Без портфолио просьба не беспокоить.

Так же будет интересен формат работы без предоплаты. Оплата после показа эскизов.