Дизайн открытки: разработка и подбор текста

Нарисовать 2 макета (наклейки на борт машины). Подробности кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка подарочно-сувенирной открытки, как вложение
в подписное издание. Тема - Мифы и Античность.
Сроки исполнения 2 вариантов - на понедельник 20 июня.
Основная идея - показать пересечение прошлого и настоящего
через цитаты древних философов и мыслителей. Подобрать ИНТЕРЕСНЫЕ
по смыслу цитаты на тему вечных ценностей,
которые неизменны и имеют место быть в жизни каждого,
независимо от мировоззрения и взглядов на жизнь.
Открытка должна "зацепить" своей оригинальностью: формы, графического
решения, текстов или чего-то другого и кроме всего БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ,
развлекающей, не пресной!!! Аудитория - современные люди 30-40 лет.
Технологические особенности:
Печать СМУК (4+4). Бумага обычная меловка (не дизайнерские сорта!!!)
Можно применить выборочный лак на лицевой стороне.
Просьба не делать "тяжелых" для печати плашек (сплошных заливок на весь
формат изделия.)
Форма открытки: открытка может быть как складывающейся, так и без сгиба,
с использованием высечки.
Формат открытки в развороте должен быть не более 205 х 280 мм.
Работа и оплата предполагает три этапа:
1) Разработка эскиза, идеи (формы и схематического
расположения элементов - можно от руки)
Оплата - 5 у.е. эскиз.
Минимум 3-4 варианта
2) Подбор слогана и текстов - 30-40 у.е.
3) Графическое воплощение на основе
согласованных п. 1.,2.
2 готовых варианта - 80-100 у.е.
Каждый этап будет оплачиваться по мере окончания и перехода к следующему.
Предпочтения отдаются тем исполнителям, кто готов предложить идеи
по реализации проекта, с кратким описанием, до начала работы.
В приложении примерное содержание и обзор книги, в которую
и будет вкладываться открытка. Язык текста открытки - русский.
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