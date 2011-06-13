Дизайн открытки: разработка и подбор текста

Разработка подарочно-сувенирной открытки, как вложение

в подписное издание. Тема - Мифы и Античность.

Сроки исполнения 2 вариантов - на понедельник 20 июня.

Основная идея - показать пересечение прошлого и настоящего

через цитаты древних философов и мыслителей. Подобрать ИНТЕРЕСНЫЕ

по смыслу цитаты на тему вечных ценностей,

которые неизменны и имеют место быть в жизни каждого,

независимо от мировоззрения и взглядов на жизнь.

Открытка должна "зацепить" своей оригинальностью: формы, графического

решения, текстов или чего-то другого и кроме всего БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ,

развлекающей, не пресной!!! Аудитория - современные люди 30-40 лет.

Технологические особенности:

Печать СМУК (4+4). Бумага обычная меловка (не дизайнерские сорта!!!)

Можно применить выборочный лак на лицевой стороне.

Просьба не делать "тяжелых" для печати плашек (сплошных заливок на весь

формат изделия.)

Форма открытки: открытка может быть как складывающейся, так и без сгиба,

с использованием высечки.

Формат открытки в развороте должен быть не более 205 х 280 мм.

Работа и оплата предполагает три этапа:

1) Разработка эскиза, идеи (формы и схематического

расположения элементов - можно от руки)

Оплата - 5 у.е. эскиз.

Минимум 3-4 варианта

2) Подбор слогана и текстов - 30-40 у.е.

3) Графическое воплощение на основе

согласованных п. 1.,2.

2 готовых варианта - 80-100 у.е.

Каждый этап будет оплачиваться по мере окончания и перехода к следующему.

Предпочтения отдаются тем исполнителям, кто готов предложить идеи

по реализации проекта, с кратким описанием, до начала работы.

В приложении примерное содержание и обзор книги, в которую

и будет вкладываться открытка. Язык текста открытки - русский.