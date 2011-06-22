Дизайн+верстка: 2 каталога, папка, визитка

# 1 — $ 1250 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Добрый день,

Нам требуется довольно большой объем работ по дизайну и верстке печатных материалов:

- рекламный каталог компании (20-24 страницы);

- каталог учебных программ компании на русском и английском языках (~100 страниц каждый);

- папка (для упаковки этих материалов);

- визитка.

Мы ищем интересное решение, которое бы, как минимум, заставило клиента заглянуть внутрь, а не выкинуть материалы тут же в мусорное ведро. Итак, нам нужно:

1. Главное и основное: дизайн рекламного каталога компании.

Дизайн и верстка. Формат А4, альбомная ориентация. Объем – 20 или 24 страницы.

Дизайн строгий и лаконичный, но выглядеть должен дорого и эффектно. Не должно быть обилия кубиков-кружочков-цветочков, которые бы отвлекали внимание от сути изложенной информации. Без ярких цветов и их обилия (не более 3-4 основных цветов).

Основные моменты по материалу (см. ic-Cat.doc, некоторые доп. комментарии выделены зеленым маркером): весь текст в каталоге должен будет быть представлен на 2 языках (русский-английский, поэтому основное внимание следует обратить на то, как органично расположить рядом блоки текста на разных языках, чтобы они органично сочетались. Текст, скорее всего, будем размещать разворотами, а не страницами.

В каталоге будет 8 основных разделов (см. sections.doc). Для каждого из разделов необходимо разработать уникальный разделитель (на ? или 1/3 ширины страницы), который будет размещен перед началом соответствующего раздела. Мы думаем, что интересно было бы использовать различные образы, характеризующие соответствующий раздел. Это может быть все, что угодно, например, сочетание латинских букв, стилизованное, упрощенная картинка, фото и пр.

Дополнительные комментарии по возможному оформлению обложки и пр. в файле . ic-Cat.doc, выделены зеленым маркером).

2. Каталог учебных программ

Дизайн и верстка. Дизайн в едином стиле с рекламным каталогом. Формат A4, КНИЖНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ. Объем - около 100 страниц (см. ic-Programmes.doc) на русском языке + то же самое на английском. Материал однообразный, все в едином стиле. Четыре раздела необходимо разделить по цветовой гамме (каждому разделу – свой цвет). Выделить разделы относительно друг друга. Например, возможные варианты: вертикальная полоса соответствующего цвета по краю страницы, вырубленные по краю листа тематические разделители (по типу телефонной записной книжки) и пр.

3. Папка

Для упаковки этих материалов. Дизайн в том же стиле, что и каталоги. Шаблон папки пока что не оговариваем - вдруг вы предложите классный вариант, тогда закажем вырубку под него.

4. Визитная карточка.

Тут ничего особенного нет - логотип да текст, у нас есть устраивающий нас вариант, хочется, чтобы все было в едином стиле с рекламными материалами (цвета текста, цвет бумаги) – немного отойти от черного на белом фоне.

Специально не прикладываем в качестве примера существующие материалы – мы надеемся получить от вас свежее, интересное решение. В приложении логотип и тексты для обоих каталогов. Переводы на английский сейчас в работе, в качестве примера можете просто перевести часть текста любым онлайн переводчиком.

Программа, в которой будут разработаны макеты непринципиальна – на ваш выбор – главное, чтобы приняли затем в типографии.

В качестве работы на конкурс ожидаем получить – дизайн обложки основного каталога, дизайн внутреннего разворота с примером разделителя и примером расположения текста, ну и еще что-нибудь:)

Ждем от вас интересных работ!