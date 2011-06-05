Макет визитки

Верстка полиграфииЗакрыт40 заявок403 просмотра
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Нужно сделать простой, но стильный макет визитки.

Без логотипа, без названия фирмы.

Необходимая информация на визитке:

Фамилия Имя Отчество. Должность. Email. Телефон

Цветовая гамма в стиле www.weblancer.net или habrahabr (серый/синий/коричневый/бежевый)

13 лет назад
Invint
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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