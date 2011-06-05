Разработка презентации для ТЦ

Ищем реактивных исполнителей, по итогам выполненной работы будем передавать еще множество заказов.

Характер работы: разработка презентаций торговых центров, исходников как правило мало, придется самим искать в интернете.

В приложении существующая презентация - буклет, требуется разработать привлекательную. креативную презентацию для пеечати и для просмотра эл.виде.

Презентация должна быть выполнена с фирменной символикой моей компании QM, сайт компании qmanage.ru, дополнительные материалы по компании передаем после договорённости.