В рамках концепции частного мероприятия необходимо зделать дизайн журнала посвещенного имениннице. журнал о жизни именинницы: ее родных и близких, быте, истории семьи, знакомства с мужем, появления детей. Как и любой глянец, содержит n-ное количество рубрик по ...
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Здравствуйте!Есть файл word, в котором лежит готовый буклет!Нужно перенести его indesign для последующего вывода на печать.буклет гармошкой) 3 части на одном листе! Работа легкая много времени не займет! Ваши цены за услуги!!
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