Дизайн макет визитки

$5
Верстка полиграфииЗакрыт17 заявок325 просмотров
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Дизайн макет визитки, односторонний. Строгий. Логотипа нет. Цвета для использования - чёрный, белый, синий. На визитке должно быть ФИО, должность, телефон, адрес, электронная почта, название компании.

Требования - формат CorelDraw.

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13 лет назад
sharmelles
Екатерина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
karina-diza
Бокучава 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$4
1 день
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