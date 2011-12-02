Разработка дизайна - персонально для katalena

$500
Верстка полиграфииЗавершен2 заявки199 просмотров
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Разработать этикетки для продуктов питания. Полиграфия

13 лет назад
andrey_serg
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$500
2 дня
Заказывали разработку этикеток. Работа выполнена на высшем уровне, такого результата мы не ожидали. Мастера своего дела! Наши рекомендации для тех, кто ищет исполнителя. Результатом останетесь довольны однозначно!
Все отлично. Спасибо!
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