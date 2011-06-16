Нужно разработать макет-газеты.Дизайн.Логотип. О газете. Рекламно-информационная,общественно-политическая. Статьи:городские новости,республиканские новости,бизнес-аналитика,статьи товар недели,организация недели,здоровье,наши дети,тв-программа,развлечения. Газета полноцвет. Оплатапосле предоставления эскиза логотипа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн листовок.
Тематика: Продукты питания
Задание в приложении
Желательно портфолио и креативность. Прошу указать цену и сроки
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