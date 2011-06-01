Народный Вестник

Мы вывешиваем ежемесячно списки дней рождений сотрудников на листочке на всеобщее обозрение. Макет, которым мы пользуемся существует уже несколько лет. Он надоел и нужно рзаработать новый, с другим дизайном, но обязательно ориентируясь на корпоративный стиль. ...