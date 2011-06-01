Народный Вестник

Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать макет-газеты.Дизайн.Логотип.

О газете.

Рекламно-информационная,общественно-политическая.

Статьи:городские новости,республиканские новости,бизнес-аналитика,статьи товар недели,организация недели,здоровье,наши дети,тв-программа,развлечения.

Газета полноцвет.

Оплатапосле предоставления эскиза логотипа.

13 лет назад
ipkagarmanov
Айрат 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно разработать макет для списков дней рождений

    Мы вывешиваем ежемесячно списки дней рождений сотрудников на листочке на всеобщее обозрение. Макет, которым мы пользуемся существует уже несколько лет. Он надоел и нужно рзаработать новый, с другим дизайном, но обязательно ориентируясь на корпоративный стиль. ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать визитку в pdf и в векторе

    Здравствуйте. У нас есть визитка в jpg. Нужно ее перенести в формат для распечатки в полиграфии - исходники дизайна + пдф. Визитка в приложении. В проект пишите сроки и стоимость.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн визитки

    Здравствуйте, ув. фрилансеры! Необходимо сделать визитку, есть лого, правда его нужно будет отрисовать, так же, имеется общее прелдставление о том, как это должно быть. жду предложений по цене

    Верстка полиграфии46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Буклет

    Здравствуйте!Есть файл word, в котором лежит готовый буклет!Нужно перенести его indesign для последующего вывода на печать.буклет гармошкой) 3 части на одном листе! Работа легкая много времени не займет! Ваши цены за услуги!!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн макет визитки

    $5

    Дизайн макет визитки, односторонний. Строгий. Логотипа нет. Цвета для использования - чёрный, белый, синий. На визитке должно быть ФИО, должность, телефон, адрес, электронная почта, название компании. Требования - формат CorelDraw. Скидывайте свои предложения с примером работы.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад