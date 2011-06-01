Нужно разработать макет для списков дней рождений

Мы вывешиваем ежемесячно списки дней рождений сотрудников на листочке на всеобщее обозрение.

Макет, которым мы пользуемся существует уже несколько лет. Он надоел и нужно рзаработать новый, с другим дизайном, но обязательно ориентируясь на корпоративный стиль. Для этого, прежде всего, можно зайти на сайт

www.orisprom.ru

А также, могу выслать какие-нибудь примеры рекламной продукции.

Макет должен представлять из себя листок А4, после утверждения переведенный в ворд, для того, чтобы в ручную вносить исправления. Пример предыдущего макета прикрепляю.