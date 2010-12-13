Компания занимается приемом и переработкой лома и отходов черных металлов. Подробнее можно посмотреть на сайте www.orisprom. Ru. Необходимо сделать макет плаката размером приблизительно 100 см х 130 см. Макет нужен срочно. Там должен быть ...
- Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт12 лет назад
срочно требуетя дизайн двух лайтбоксов 1м х 6,5 м 1м х 10.9м Надпись кафе-бар случайные люди две надписи представляют из себя букву г (те на углу) требования к макету: разработать шрифт, подобрать цвета и фон Два макета нужны срочно: завтра набрасать, ...Наружная реклама10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написание сначала двух статей для размещения на сайте и в дальнейшем еще серию статей на разные темы, связанные со сдачей металлолома (лома и отходов черных и цветных металлов). Творческое задание - журналистское расследование. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Мы вывешиваем ежемесячно списки дней рождений сотрудников на листочке на всеобщее обозрение. Макет, которым мы пользуемся существует уже несколько лет. Он надоел и нужно рзаработать новый, с другим дизайном, но обязательно ориентируясь на корпоративный стиль. ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется три эссе, а потом еще два по предмету философия. Объем 10 стр А4 Учительница строгая, все читает и загоняет в плагиат. Тем очень много, можно выбрать. Жду ваших отзывов. Время очень ограничено, буквально два три дня. требования 1. Титульный ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Очень нужна помощь доработать эссе. Очень подвел человек, который выполнял работу. Предмет социология. Тема:Явление суицида в России. Замечания учителя, которые необходимо исправить для получения высшего балла за работу Во-первых, в начале работы не поставлена цель и задачи ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно написать курсовую по языкознанию (2 штуки) 1.Психолингвистика 2. Ф. де Соссюр роль и место в развитие лингвистики 25 страниц введение 4 стр 2 главы заключение 3 страницы литература 20 источников, включая словари Пишите, пожалуйтса на эл почту [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написание эссе по курсу Введение в социологию тему можно выбрать, большой список: Социальные причины алкоголизма Социальные проблемы российского сельского хозяйства в условиях рыночных реформ Социальные резервы повышения эффективности производства Социальный портрет женщины-военнослужащей Социокультурная динамика межпоколенных взаимодействий Социологический анализ межнациональных отношений Социологические механизмы ...Закрыт13 лет назад
Нужно сделать вопросы и ответы (3 шт.) на английском языке к диплому на английском языке после того, как будет показана презентация и рассказана речь 4 диплома, к каждому по три вопроса и ответа. Пишите, пожалуйста сразу на ...Закрыт13 лет назад
Требуется для диплома на английском на тему: «Особенности письменного перевода публицистических текстов с русского на английский язык» 1. доработать диплом на английском языке с целью сделать размер не менее 60-65 страниц, сейчас там 38 2. сделать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка дизайна диплома для шуточного награждения сотрудников к корпоративному новому году на основе фирменного стиля организации и креативного подхода. Задание делится на две части Первое – разработка диплома и конвертация его в word для последующего ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создание фирменного стиля для компании, которая занимается приемом лома и отходов черных и цветных металлов, включающего все необходимые элементы + флаг + схемы проезда+ информационные указатели + фирменную одежду для создания сильного и конкурентоспособного ...Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт13 лет назад
К диплому на английском языке нужно написать summary- на английском языке, 1 страница А 4 review - на английском языке, 1 страница А 4 речь - на английском языке, на 7-10 минут выступления презентация в ...Закрыт13 лет назад
Нужна дипломная работа на английском языке. Тема любая, единственное ограничение, она должна быть связана с лингвистикой. Можно готовый вариант, но измененный от оригинала, который сдавался ранее. Требования стандартные. От 65 страниц. Много ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад