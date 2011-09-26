Создать макет банера 2м*0.85м.(вертикальный) для услуги "Аквагрим". Вверху заголовок "Аквагрим". По всему плакату фото детей с масками (фото предоставим). Нужно сделать яркий, праздничный, необычный фон. 2/3 занимают фотографии, а 1/3 (внизу) пространство для фантазии ...
Дизайн двух лайтбоксов
срочно требуетя дизайн двух лайтбоксов
1м х 6,5 м
1м х 10.9м
Надпись кафе-бар случайные люди
две надписи представляют из себя букву г (те на углу)
требования к макету: разработать шрифт, подобрать цвета и фон
Два макета нужны срочно: завтра набрасать, в четверг согласовать и сдать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно спроектировать макет рекламного щита- 3 х 1,8 метра.Наружная реклама32 заявкиЗакрыт14 лет назад
На здании ТЦ http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/HbURJz4Y.jpg будет распологаться банер (на месте банера весь Дзержинск, только по площади будет занимать весь квадрат). Необходимо сделать макет. размеры 4м длина, 3 метра высота В основе макета изображение ...Наружная реклама3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать дизайн-макет для печати для четырёх стёклах. Суть дизайна: Через окна мы видим бар: кто то у барной стойки, кто то танцует, поёт на сцене и тд, должно создасться впечатление веселья. Причем ...Наружная реклама4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нарисовать макеты рекламных плакатов в Corel. Фото существующих плакатов: 1. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0262_.jpg Размер: высота 2,9 м , длинна 5,8м 2. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0272_.jpg Размер: ...Завершен14 лет назад
Необходимо сделать дизайн-макет для печати для четырёх стёклах. Дизайн макет это значит макет который потом будет распечатан и наклеен на реальное стекло (пишу для тех кто не знает что такое дизайн макет для печати) ...Наружная реклама4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать дизайн штендера для магазина приколов. Вставить текст (приколы, фокусы,необычные подарки) и соответствующую картинку.Закрыт14 лет назад
Есть эскиз (вложенный файл) . По нему необходимо сделать идентичный (цвета и содержание) макет на фургон. Размеры: бок 3,58х2,0м зад 1,79х1,0 х 2 шт Из ...Наружная реклама5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нарисовать 2 банераЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать дизайн с эффектом перспективы. Изображение будет располагаться на месте где располагается банер http://s1.ipicture.ru/uploads/20110922/fChycUqd.jpg Примеры фото стилистики во вложенном файле Идеи дизайна приветствуются. Просьба указать стоимостьНаружная реклама14 заявокЗакрыт14 лет назад