срочно требуетя дизайн двух лайтбоксов

1м х 6,5 м

1м х 10.9м

Надпись кафе-бар случайные люди

две надписи представляют из себя букву г (те на углу)

требования к макету: разработать шрифт, подобрать цвета и фон

Два макета нужны срочно: завтра набрасать, в четверг согласовать и сдать