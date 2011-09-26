Дизайн двух лайтбоксов

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Закрыт10 заявок204 просмотра

срочно требуетя дизайн двух лайтбоксов

1м х 6,5 м

1м х 10.9м

Надпись кафе-бар случайные люди

две надписи представляют из себя букву г (те на углу)

требования к макету: разработать шрифт, подобрать цвета и фон

Два макета нужны срочно: завтра набрасать, в четверг согласовать и сдать

14 лет назад
owlet5
Юлия 
44 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров