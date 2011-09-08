Нарисовать 2 банера
Сделать макет по существующему эскизу
Есть эскиз (вложенный файл) . По нему необходимо сделать идентичный (цвета и содержание) макет на фургон.
Размеры:
бок 3,58х2,0м
зад 1,79х1,0 х 2 шт
Из размеров видно что высота двери меньше высоты боковой части фургона. Это необходимо учитывать
Просьба указать стоимость.
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