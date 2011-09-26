Приватный проект для Белянской Елены

Нужен простой но статусный дизайн билборда для магазина напольных покрытий в тему сайта - http://parket-pro.kg69design.com/. Можно и свободные вариации на тему паркета. Жду заявок только сегодня. Текст во вложении. Обсудить можно по скайпу. Работа срочная.