Сделать дизайн салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок214 просмотров

Необходимо сделать дизайн с эффектом перспективы. Изображение будет располагаться на месте где располагается банер http://s1.ipicture.ru/uploads/20110922/fChycUqd.jpg

Примеры фото стилистики во вложенном файле

Идеи дизайна приветствуются. Просьба указать стоимость

14 лет назад
monte133
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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