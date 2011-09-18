Необходимо сделать дизайн-макет для печати для четырёх стёклах. Суть дизайна: Через окна мы видим бар: кто то у барной стойки, кто то танцует, поёт на сцене и тд, должно создасться впечатление веселья. Причем ...
Сделать объёмный дизайн
На здании ТЦ http://s1.ipicture.ru/uploads/20111001/HbURJz4Y.jpg будет распологаться банер (на месте банера весь Дзержинск, только по площади будет занимать весь квадрат). Необходимо сделать макет. размеры 4м длина, 3 метра высота
В основе макета изображение компаса http://spaolocivitate1.altervista.org/images/rosa_dei_ven.gif
На изображение мы будем смотреть сверху вниз. Поэтому и ракурс изображение должен быть
таким же. Изображение должно быть объёмным. Пример перспективы при подобном ракурсе http://st.free-lance.ru/projects/upload/f_4e864cefa0d88.jpg.
Цвете оринтировачно синий светло синий и белый.
Цвет фона можете предложить вы. Так же часть макете будет занимать надпись ТЦ АЗИМУТ . Буквы тоже должны быть объёмными
Макет необходимо сделать в кореле
Просьба указать сроки и стоимость.
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