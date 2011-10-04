Необходимо сделать дизайн-макет для печати для четырёх стёклах. Дизайн макет это значит макет который потом будет распечатан и наклеен на реальное стекло (пишу для тех кто не знает что такое дизайн макет для печати) ...
Нарисовать макеты рекламных плакатов в Corel
Нарисовать макеты рекламных плакатов в Corel.
Фото существующих плакатов:
1. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0262_.jpg
Размер: высота 2,9 м , длинна 5,8м
2. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0272_.jpg
Размер: высота 82 см , длинна 4м
3. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0261_.jpg
Размер: высота 1 м , длинна 1м
Из них берем текстовую информацию.
Само оформление должно быть в стиле сайта фирмы: http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz705_3.jpg
Но баннеры не должны быть все черные, голубой + лого + контуры нижних зданий + немного черного + ваши фишки.
Все макеты должны быть готовы в ПОНЕДЕЛЬНИК.
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Вы подходите, если:
- у вас нет отрицательных отзывов
- у вас нет личных \ семейных проблем
- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"
- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект
- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"
- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии
- вы доступны для общения в icq и по мобильному
- вы адекватны в общении
- вы обязуетесь закончить проект в срок
Обязательно:
icq, skype, мыло.
Цена и срок.
Выбранный исполнитель
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