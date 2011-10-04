Нарисовать макеты рекламных плакатов в Corel

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен14 заявок351 просмотр

Нарисовать макеты рекламных плакатов в Corel.

Фото существующих плакатов:

1. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0262_.jpg

Размер: высота 2,9 м , длинна 5,8м

2. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0272_.jpg

Размер: высота 82 см , длинна 4м

3. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0261_.jpg

Размер: высота 1 м , длинна 1м

Из них берем текстовую информацию.

Само оформление должно быть в стиле сайта фирмы: http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz705_3.jpg

Но баннеры не должны быть все черные, голубой + лого + контуры нижних зданий + немного черного + ваши фишки.

Все макеты должны быть готовы в ПОНЕДЕЛЬНИК.

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Вы подходите, если:

- у вас нет отрицательных отзывов

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить проект в срок

Обязательно:

icq, skype, мыло.

Цена и срок.

14 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$30
1 день
Понравилось работать с Анатолийем. Все мои просьбы выполнил без задержек. Проект так же был сдан в назначенное время. Было удобно и тем, что появлялся в сети сразу как только получал смс. Анатолий ценит время своих заказчиков. Спасибо.
Приятно было поработать. Четкое ТЗ. Корректировки по делу и со знанием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Оплата с бонусом, что так же радует.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
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