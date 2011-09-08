Сделать дизайн с эффектом перспективы

Необходимо сделать дизайн-макет для печати для четырёх стёклах.

Дизайн макет это значит макет который потом будет распечатан и наклеен на реальное стекло (пишу для тех кто не знает что такое дизайн макет для печати)

Суть дизайна: Через окна мы видим караоке бар: кто то у барной стойки, кто то танцует, поёт и тд, должно создасться впечатление веселья. Причем среди присутствующих много знаменитостей(их необходимо будет отобразить). Отобразить всё происходящее необходимо в перспективе. Тоесть мы как бы видим всё что происходит внутри бара.

Во вложенном файле фото 2х стёкл (панорамное фото всех 4 стёкл прикреплю чуть позже)

Просьба указать цену и дедлайн