Нарисовать макеты рекламных плакатов в Corel. Фото существующих плакатов: 1. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0262_.jpg Размер: высота 2,9 м , длинна 5,8м 2. http://www.polnet.ru/Mac/IMG_0272_.jpg Размер: ...
Сделать дизайн бара
Необходимо сделать дизайн-макет для печати для четырёх стёклах.
Суть дизайна: Через окна мы видим бар: кто то у барной стойки, кто то танцует, поёт на сцене и тд, должно создасться впечатление веселья. Причем среди присутствующих много знаменитостей(их необходимо будет отобразить). Отобразить всё происходящее необходимо в перспективе. Тоесть мы как бы видим всё что происходит внутри бара.
фото 4х стёкл. http://freelance.ru/download/198100/IMG_2867.jpg
Просьба указать сроки и стоимость
Заявки фрилансеров
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