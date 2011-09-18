Сделать дизайн бара

Необходимо сделать дизайн-макет для печати для четырёх стёклах.

Суть дизайна: Через окна мы видим бар: кто то у барной стойки, кто то танцует, поёт на сцене и тд, должно создасться впечатление веселья. Причем среди присутствующих много знаменитостей(их необходимо будет отобразить). Отобразить всё происходящее необходимо в перспективе. Тоесть мы как бы видим всё что происходит внутри бара.

фото 4х стёкл. http://freelance.ru/download/198100/IMG_2867.jpg

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