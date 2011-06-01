Дизайн визитки

В рамках концепции частного мероприятия необходимо зделать дизайн журнала посвещенного имениннице. журнал о жизни именинницы: ее родных и близких, быте, истории семьи, знакомства с мужем, появления детей. Как и любой глянец, содержит n-ное количество рубрик по ...
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Здравствуйте, ув. фрилансеры!
Необходимо сделать визитку, есть лого, правда его нужно будет отрисовать, так же, имеется общее прелдставление о том, как это должно быть.
жду предложений по цене
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