Дизайн визитки

Верстка полиграфииЗакрыт46 заявок429 просмотров
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Здравствуйте, ув. фрилансеры!

Необходимо сделать визитку, есть лого, правда его нужно будет отрисовать, так же, имеется общее прелдставление о том, как это должно быть.

жду предложений по цене

13 лет назад
Soffiya
Софья 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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