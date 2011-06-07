Сделать визитку в pdf и в векторе

Верстка полиграфииЗавершен24 заявки387 просмотров
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Здравствуйте.

У нас есть визитка в jpg.

Нужно ее перенести в формат для распечатки в полиграфии - исходники дизайна + пдф.

Визитка в приложении.

В проект пишите сроки и стоимость.

13 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
Выбранный исполнитель
proevgenii
Евгений 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Все выполнено очень быстро. Спасибо большое за работу.
Отличный заказчик, доброжелательный, знает чего он хочет. Одно удовольствие работать Сергеем.
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