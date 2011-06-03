Разработать дизайн для 2-х видов визиток

$100
Верстка полиграфииЗакрыт31 заявка416 просмотров
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Необходимо разработать дизайн для 2х типов визиток. Получается 4 стороны.

Визитки хочу сделать на металле. Максимальный срок неделя, цена 100$

13 лет назад
CL-NiC
35 летРоссия
17 лет в сервисе
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5 лет назад
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masana
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art-proekt
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