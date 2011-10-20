Добрый день, требуется сверстать несколько несложных страниц (главная + практически однотипные внутренние) и создать по сверстанным страницам шаблоны для joomla. По сути, по исходникам дизайна создать сайт на Joomla. Сайт простой, эскизы страниц в приложении, ...
- Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $180
Необходимо разработать дизайн сайта логистической компани - главная + 4 внутренних страницы. Имеются указания на текущий сайт (шаблонный, его редизайн не требуется) и сайт-референс. Краткое ТЗ, а также схема расположения основных блоков - ...Завершен11 лет назад
Добрый день, необходимо творчески обработать одно изображение (1.jpg), а именно: 1. "Отзеркалить", перерисовав необходимые надписи на паровозе, т.к. они тоже отразятся. 2. Вместо заднего вагона на 1.jpg "врисовать" вагон с 2.jpg, проведя соответствующую ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Добрый день, необходимо разработать логотип и фирменный стиль (визитная карточка, бланк, конверт С4) для логистической компании. Детали в приложенном файле. Жду ваших предложений.Завершен12 лет назад
Добрый день, необходимо: 1. Сверстать небольшой сайт (главная + 5 внутренних). При верстке проявить небольшую фантазию (нужно немного добавить, из краткого описания задачи должно быть понятно). Верстка, естественно, блочная, валидная и т.п. 2. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо валидно сверстать три несложных странички (см. приложение). Небольшие комментарии: 1. Стр. 1 - изображение сверху слева - типа галереи, изображения сменяются через интервал времени, наверное на jQuery; 2. Стр. 2 - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $120
Необходимо разработать логотип для консалтинговой компании. Основные направления деятельности: бизнес-консультирование, обучение и развитие персонала. Логотип должен несколько ассоциироваться с логотипом материнской компании (см. приложение), но не должно быть повторений. Возможные идеи по графике (но ...Завершен13 лет назад
Необходимо разработать лаконичный дизайн сайта-визитки для компании - железнодорожного логистического оператора. Информации не так много, так что надеюсь на Вашу фантазию. Дополнительное описание и логотип - в прикрепленном архиве. Как результат ...Завершен13 лет назад
Необходимо создать небольшой корпоративный сайт для тренинговой компании по готовому дизайну. Кратко-иллюстративная версия ТЗ с эскизами и описанием функционала в приложении. Сайт на CMS, её выбор не особенно принципиален, но видится Joomla или Drupal. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо доработать логотип для компании, занимающейся ж/д перевозкам.Завершен14 лет назад
- $350
Необходимо разработать дизайн сайта. Подробности в переписке.Завершен14 лет назад
- $500
Необходимо разработать дизайн фирменного рекламного каталога компании, фирменной папки и визитных карточек. Дизайн материалов должен быть лаконичными, но, в то же время, стильным и эксклюзивным. Также необходимо предоставить рекомендации по печати рекламных материалов (методы печати, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1280
Добрый день, Нам требуется довольно большой объем работ по дизайну и верстке печатных материалов: - рекламный каталог компании (20-24 страницы); - каталог учебных программ компании на русском и английском языках ...Верстка полиграфии3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Добрый день, требуется перевести с русского на английский два документа общим объемом 137 тыс. символов без пробелов/154 тыс. символов с пробелами. Текст несложный и достаточно однообразный (основной объем - описание учебных программ). ...Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад