e-uni

Кирилл e-uni

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Верстка + сайт на Joomla

    Добрый день, требуется сверстать несколько несложных страниц (главная + практически однотипные внутренние) и создать по сверстанным страницам шаблоны для joomla. По сути, по исходникам дизайна создать сайт на Joomla. Сайт простой, эскизы страниц в приложении, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта для логистической компании

    $180

    Необходимо разработать дизайн сайта логистической компани - главная + 4 внутренних страницы. Имеются указания на текущий сайт (шаблонный, его редизайн не требуется) и сайт-референс. Краткое ТЗ, а также схема расположения основных блоков - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка в Photoshop одного изображения

    Добрый день, необходимо творчески обработать одно изображение (1.jpg), а именно: 1. "Отзеркалить", перерисовав необходимые надписи на паровозе, т.к. они тоже отразятся. 2. Вместо заднего вагона на 1.jpg "врисовать" вагон с 2.jpg, проведя соответствующую ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип+фирменный стиль логистической компании

    $150

    Добрый день, необходимо разработать логотип и фирменный стиль (визитная карточка, бланк, конверт С4) для логистической компании. Детали в приложенном файле. Жду ваших предложений.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть на Wordpress или Modx

    Добрый день, необходимо: 1. Сверстать небольшой сайт (главная + 5 внутренних). При верстке проявить небольшую фантазию (нужно немного добавить, из краткого описания задачи должно быть понятно). Верстка, естественно, блочная, валидная и т.п. 2. ...

    MODXWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать три несложных странички

    Необходимо валидно сверстать три несложных странички (см. приложение). Небольшие комментарии: 1. Стр. 1 - изображение сверху слева - типа галереи, изображения сменяются через интервал времени, наверное на jQuery; 2. Стр. 2 - ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для консалтинговой компании

    $120

    Необходимо разработать логотип для консалтинговой компании. Основные направления деятельности: бизнес-консультирование, обучение и развитие персонала. Логотип должен несколько ассоциироваться с логотипом материнской компании (см. приложение), но не должно быть повторений. Возможные идеи по графике (но ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки логистической ж/д компании

    Необходимо разработать лаконичный дизайн сайта-визитки для компании - железнодорожного логистического оператора. Информации не так много, так что надеюсь на Вашу фантазию. Дополнительное описание и логотип - в прикрепленном архиве. Как результат ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Корпоративный сайт тренинговой компании на CMS

    Необходимо создать небольшой корпоративный сайт для тренинговой компании по готовому дизайну. Кратко-иллюстративная версия ТЗ с эскизами и описанием функционала в приложении. Сайт на CMS, её выбор не особенно принципиален, но видится Joomla или Drupal. ...

    DrupalJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн каталога и пр. Персонально для Smo_lina.

    $500

    Необходимо разработать дизайн фирменного рекламного каталога компании, фирменной папки и визитных карточек. Дизайн материалов должен быть лаконичными, но, в то же время, стильным и эксклюзивным. Также необходимо предоставить рекомендации по печати рекламных материалов (методы печати, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн+верстка: 2 каталога, папка, визитка

    $1280

    Добрый день, Нам требуется довольно большой объем работ по дизайну и верстке печатных материалов: - рекламный каталог компании (20-24 страницы); - каталог учебных программ компании на русском и английском языках ...

    Верстка полиграфии3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод с русского на английский 154 тыс. символов

    Добрый день, требуется перевести с русского на английский два документа общим объемом 137 тыс. символов без пробелов/154 тыс. символов с пробелами. Текст несложный и достаточно однообразный (основной объем - описание учебных программ). ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Сверстать три несложных странички
jQuery
Буду рад сотрудничеству!
Сотрудничеством с Артемом очень доволен: все сделано качественно, быстрее оговоренных сроков, постоянное живое общение в скайпе. Уверен, что буду обращаться снова.
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта-визитки логистической ж/д компании
Все прошло успешно. Оплата во время
При минимуме вводной информации получили дизайн сайта, который понравился с первого взгляда и был принят с первого раза. Илья попал в точку. Была небольшая задержка по времени, но не критично. Буду обращаться далее.
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта для логистической компании
Очень рад был работать с Кириллом. Чётко ставит задачу, оплату производит моментально. Кирилл приятный в общении человек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Сотрудничеством с Ильей доволен: постоянно на связи с раннего утра до позднего вечера, оперативная реакция на комментарии/правки, аккуратная работа, соблюдение сроков, идея сайта была поймана сразу же, дизайн принят с минимальными комментариями по доработкам. Буду обращаться по новым проектам.
Ответный отзыв
Sergey-sitnik
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
$15
10 баллов
11 лет назад
Обработка в Photoshop одного изображения
Кирилл очень хороший заказчик, четкое ТЗ, никаких претензий к работе, оплата вовремя. Рекомендую Кирилла как хорошего заказчика 10 балов
Все быстро, четко, в точном соответствии с поставленной задачей. Рекомендую.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Логотип+фирменный стиль логистической компании
Благодарю за конкурс, приятное общение, четкие диррективы куда двигаться и моментальную оплату! Мои рекомендации, надеюсь еще поработаем)
Однозначно рекомендую Ольгу! В очередной раз убедился в её безупречном видении решения поставленной задачи. Отдельно отмечу скорость реакции на запрошенные изменения/доработки - всё практически моментально. При появлении новых проектов однозначно буду обращаться снова.
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