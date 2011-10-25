Доработка логотипа. Персонально для Smo_lina.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки127 просмотров

Необходимо доработать логотип для компании, занимающейся ж/д перевозкам.

14 лет назад
e-uni
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
В результате выполнения работы мы получили даже больше, чем ожидали. И по количеству предложенных вариантов, и по их качеству. Очередное подтверждение высокой квалификации фрилансера.
Четко поставленная задача, быстрый ответ, вежливость, пунктуальность, обязательность. Взаимодействие с Кириллом не разочаровывает. Хочется пожелать удачи во всех начинаниях!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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