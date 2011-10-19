Разработка логотипа для интернет-магазина Fresh Gift
Логотип для сайта
Необходима картинка, размер не более 500х200
белый фон
в левой части изображение оттиска печати (в сине-фиолетовой гамме), по периметру слова "анализ качества" (одно сверху, другое снизу). В центре печати- "ПРОЙДЕН"
Правее надпись "Анти-Antiplagiat" (возможно с заходом на печать, тут на усмотрение дизайнера).
цвета для надписи можно использовать: оранжевый, красный, голубой, зеленый.
первое Анти акцентировать шрифтом или цветом, обрисовкой или еще каким эффектом.
В целом картинка должна быть позитивной, яркой, но не кричаще-аляпистой.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нарисовать логотип для социальной сети.Завершен14 лет назад
- $20
Необходимо отрисовать логотип в векторе. Детали должны быть целостными, т.к. будет использоваться в дальнейшей для его анимации. В приложении принт скрин лого ! Есть в псд только ! Очень ...Завершен14 лет назад
- $50
к существующему персонажу нужно добавить название компании и слоган. ... существующий мультяшный персонаж целиком и полностью выражает суть деятельности компании (организация, проведение, музыкальное оформление мероприятий: свадьбы, корпоративы, open air и т.д. ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта internetbowling.net нужно отрисовать логотип в размерах имеющегося: от клиента: "Берешь в инете кеглю, делаешь ее одного цвета (например красную или может что художник посоветует, должна быть яркая) У кегли ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт14 лет назад
1. Название компании intellicraft, либо Intellicraft. На логотипе должен интереснее смотреться вариант со строчной буквы. 2. Сфера деятельности - аутсорс-разработка IT-проектов. 3. Помимо собственно текста на логотипе должен присутствовать некий символ, который можно ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть лого, ну его нужно переделать и сделать красиво. Что и как все опишу исполнителю. Главное это быстро все сделать. ПСД есть. Оплата по факту через вебмани. Предпочтения отдаются минимальной цене.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется придумать идею логотипа для интернет магазина.Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужен художник в стиле граффити. Чтобы нарисовать логотип. В электронном виде.Завершен14 лет назад
1) Разработать логотип школы (сайт co1804.ru) Пожелание к логотипу что бы он имел научную направленность. 2) Разработать красочный макет листовки ко дню открытых дверей и включить в него новый логотип. ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт14 лет назад