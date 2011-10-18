Есть лого, ну его нужно переделать и сделать красиво. Что и как все опишу исполнителю. Главное это быстро все сделать. ПСД есть. Оплата по факту через вебмани. Предпочтения отдаются минимальной цене.
Нарисовать логотип IT компании
1. Название компании intellicraft, либо Intellicraft. На логотипе должен интереснее смотреться вариант со строчной буквы.
2. Сфера деятельности - аутсорс-разработка IT-проектов.
3. Помимо собственно текста на логотипе должен присутствовать некий символ, который можно неким образом ассоциировать с названием (по символу есть некоторые идеи, его будем обсуждать уже приватно).
4. Хотелось бы помимо логотипа получить визитки. Однако если вы их не рисуете, но хорошо рисуете логотипы - с удовольствием поработаем с вами.
Цену не обозначаю в силу последнего пункта. Портфолио обязательно.
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