Нарисовать логотип IT компании

1. Название компании intellicraft, либо Intellicraft. На логотипе должен интереснее смотреться вариант со строчной буквы.

2. Сфера деятельности - аутсорс-разработка IT-проектов.

3. Помимо собственно текста на логотипе должен присутствовать некий символ, который можно неким образом ассоциировать с названием (по символу есть некоторые идеи, его будем обсуждать уже приватно).

4. Хотелось бы помимо логотипа получить визитки. Однако если вы их не рисуете, но хорошо рисуете логотипы - с удовольствием поработаем с вами.

Цену не обозначаю в силу последнего пункта. Портфолио обязательно.