Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен62 заявки2915 просмотров
#1$50

Добрый день!

Необходима разработка логотипа для компании ООО «Мосрегионразвитие»

Компания занимается оптовой доставкой и продажей песка, щебня, цемента, бетона итд.

Предпочтения:

Хочется чтобы логотип был связан с цветами Российского флага, но если это не будет вписываться в идею тогда непринципиально…

14 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

vladtey
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1
Все выполнено на отлично. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Толково сформулировано задание, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vladtey
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1