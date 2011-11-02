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$50
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Завершен50 заявок1615 просмотров
#1$50

Все задание в файле.

UPDATE: Всем спасибо, кто принял участие. Победитель будет выбран в течение недели.

14 лет назад
topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1
Великолепная работа, все корректировки учтены и выполнены в самые кратчайшие сроки.
У Сергея был проведен интересный конкурс! Снова осталась довольна сотрудничеством. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1