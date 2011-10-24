Нужно создать логотип. Тематика интернет-магазина продажа всеразличных сумок. Остальное в личку!
Логотип
Нужен логотип. Оригинальный, строгий, без цветочков)) См.вложение.
Пожалуйста, указывайте цену, сроки.
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