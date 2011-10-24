Логотип

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Завершен43 заявки477 просмотров

Нужен логотип. Оригинальный, строгий, без цветочков)) См.вложение.

Пожалуйста, указывайте цену, сроки.

14 лет назад
kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$40
3 дня
Дарья - замечательный человек, профессиональный дизайнер! Работать очень легко, взаимопонимание полное, все "капризы", реализует быстро и четко. Дизайн получился оригинальным и стильным. Рекомендую! P.S. Работает очень оперативно!
Все прошло отлично, очень доходчиво обьяснил все)) Рада была с Вами работать!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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