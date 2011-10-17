Требуется несколько логотипов

Здравствуйте.

На сайте http://zegame.net/ имеется обычный простенький шаблон вот с таким рисунком в шапке: http://img823.imageshack.us/img823/2624/logozu.png

Требуется сделать примерно 5 копий этого логотипа с различными доработками: дорисовать какую-нить рожицу, изменить домик, надпись.. в общем хочу периодически менять логотип и для этого необходимо сделать несколько его вариантов. Желательно что-нибудь пазитивное.

Для начала 5 штук, потом больше, потом логотипы ориентированные на различные праздники.

Цену давайте небольшую, рисовать тут немного, но нужен вкус!

Исходник шаблона прилагается.