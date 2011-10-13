Логотип для Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт11 заявок206 просмотров

Нужен логотип 300px в ширину, подходящий к теме http://choicethemes.com/wordpress/news-cms/ и иллюстрирующий дружбу роботов и людей. Есть идея - роботы и люди стоят, взявшись за руки, но принимаются и другие идеи. Тема сайта - благотворительность+IT

WordPress
14 лет назад
DreamHacker
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xyliganka
Вика 
31 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

xyliganka
Вика 
31 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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