Лого для блога

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок267 просмотров

Здравствуйте.

Нужен логотип для блога, а именно надпись "Slavqa".

Ничего сложного не надо, хочется увидеть просто красиво и креативно написанный ник в виде логотипа.

14 лет назад
bk201
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

rusman_118
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

rusman_118
Руслан 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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