Необходимо разработать логотип для юридической компании ООО «ЕРЛАН» (Общество с ограниченной ответственностью «Консультационное бюро «ЕРЛАН»). Компания существует с 1998г. Деятельность компании связана с предоставлением широкого спектра юридических и консалтинговых услуг. Основная деятельность: правовое ...
Лого для блога
Здравствуйте.
Нужен логотип для блога, а именно надпись "Slavqa".
Ничего сложного не надо, хочется увидеть просто красиво и креативно написанный ник в виде логотипа.
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