Логотип для Ассоциации кинезиологии

Леночка, спасибо огромное! Вы сделали именно то, что нужно. Можно сказать, воплотили мои задумки, дали им жизнь. Вы настоящий профессионал! Четко, точно, с изюминкой и даже раньше заявленного срока. С Вами было очень приятно и комфортно работать.