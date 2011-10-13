Разработать не сложный логотип компании и простенькую визитку. Кому интересно оставляйте контакты.
Логотип для Ассоциации кинезиологии
Требуется простой логотип для ассоциации кинезиологии. Логотип не должен иметь заостренные формы. Цвета теплые - можно голубой или зеленый.
Желательно чтобы присутствовали "абстрактные" руки. Между рук может быть какой-либо символ. Желательно чтобы прорисовались лучи.
Предлагайте свои варианты. :)
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