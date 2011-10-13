Логотип для Ассоциации кинезиологии

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок231 просмотр

Требуется простой логотип для ассоциации кинезиологии. Логотип не должен иметь заостренные формы. Цвета теплые - можно голубой или зеленый.

Желательно чтобы присутствовали "абстрактные" руки. Между рук может быть какой-либо символ. Желательно чтобы прорисовались лучи.

Предлагайте свои варианты. :)

14 лет назад
KlimenkoUlia
Юлия 
62 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Леночка, спасибо огромное! Вы сделали именно то, что нужно. Можно сказать, воплотили мои задумки, дали им жизнь. Вы настоящий профессионал! Четко, точно, с изюминкой и даже раньше заявленного срока. С Вами было очень приятно и комфортно работать.
Потрясающий заказчик! Легкая и приятная в общении. Моментально оплатила проект. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад