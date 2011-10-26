Нужен логотип для веб-студии

$100
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Завершен101 заявка4174 просмотра
#1$100

Доброго времени суток!

Нужно разработать логотип для веб студии.

Название компании: HeadStudio

Head в названии означает: голову, мозги, интеллект, новые идеи, креативность

Внешний вид сайта см. приложение

Основные виды деятельности компании:

- Разработка сайтов

- Реклама сайтов

- Полиграфия

Требования к логотипу:

- Есть две идеи видения логотипа:

1) Он должен отражать стильность, креативность, инновационность, современность, подходить к сайту и при этом не быть перегруженным элементами.

2) Можно выполнить в анимационном стиле, с элементами стёба, креативности, чтобы присутствовала какая-то фишка, но при этом опять же в меру, чтобы это не выглядело вульгарно.

Как пример - http://sfw.org.ua/uploads/posts/2008-03/1205501219_gomer-simpson.jpg

- Можно использовать другой шрифт для основной надписи HeadStudio

- В названии HeadStudio - Head можно обыграть тегом , но чтобы скобки при этом особо не выделялись, т.к. не все понимают что это значит.

14 лет назад
0n0ff3
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
14 лет назад
#1
Очень доволен работой Виктора. Наверно единственная работа, которая сразу же понравилась. Сразу видно, что человек профессионал. Буду сотрудничать и дальше! Спасибо ещё раз!
Только хорошее впечатление от работы с Александром! Грамотный заказчик и приятный в общении человек. Рад буду сотрудничать с Вами и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
14 лет назад
#1
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Логотипы и Знаки