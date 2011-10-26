Нужен логотип для веб-студии

# 1 — $ 100

Доброго времени суток!

Нужно разработать логотип для веб студии.

Название компании: HeadStudio

Head в названии означает: голову, мозги, интеллект, новые идеи, креативность

Внешний вид сайта см. приложение

Основные виды деятельности компании:

- Разработка сайтов

- Реклама сайтов

- Полиграфия

Требования к логотипу:

- Есть две идеи видения логотипа:

1) Он должен отражать стильность, креативность, инновационность, современность, подходить к сайту и при этом не быть перегруженным элементами.

2) Можно выполнить в анимационном стиле, с элементами стёба, креативности, чтобы присутствовала какая-то фишка, но при этом опять же в меру, чтобы это не выглядело вульгарно.

Как пример - http://sfw.org.ua/uploads/posts/2008-03/1205501219_gomer-simpson.jpg

- Можно использовать другой шрифт для основной надписи HeadStudio

- В названии HeadStudio - Head можно обыграть тегом , но чтобы скобки при этом особо не выделялись, т.к. не все понимают что это значит.