Разработать логотип для Магазина игрушек.
Нужен логотип для веб-студии
Доброго времени суток!
Нужно разработать логотип для веб студии.
Название компании: HeadStudio
Head в названии означает: голову, мозги, интеллект, новые идеи, креативность
Внешний вид сайта см. приложение
Основные виды деятельности компании:
- Разработка сайтов
- Реклама сайтов
- Полиграфия
Требования к логотипу:
- Есть две идеи видения логотипа:
1) Он должен отражать стильность, креативность, инновационность, современность, подходить к сайту и при этом не быть перегруженным элементами.
2) Можно выполнить в анимационном стиле, с элементами стёба, креативности, чтобы присутствовала какая-то фишка, но при этом опять же в меру, чтобы это не выглядело вульгарно.
Как пример - http://sfw.org.ua/uploads/posts/2008-03/1205501219_gomer-simpson.jpg
- Можно использовать другой шрифт для основной надписи HeadStudio
- В названии HeadStudio - Head можно обыграть тегом , но чтобы скобки при этом особо не выделялись, т.к. не все понимают что это значит.
Победитель конкурса
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